Рятуючи дитину під час шторму в Затоці, потонув "сучасний Сухомлинський" з Тернополя - ЗМІ

Як повідомляє "Погляд", серед загиблих був вчитель тернопільської школи №24 Михайло Близнюк.

"Його у Тернополі вважали сучасним Сухомлинським та дуже благородною людиною", - зазначає видання.

Нагадаємо, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час шторму у морі біля селища Затока під Одесою потонуло двоє дорослих та двоє дітей. 5 осіб було врятовано.

Як зазначає тернопільське видання, серед загиблих було троє тернополян – учениця 8-го класу, учень 9-го класу школи №24, а також заступник директора з виховної роботи цього навчального закладу.

"Вчитель пожертвував власним життям, щоб врятувати життя дитини", - зазначає "Погляд".

Учні школи приїхали із художнім керівником до Одеси, щоб взяти участь у музичному фестивалі.

Як зазначається на сайті школи, Близнюк був вчителем історії і правознавства, мав вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання "вчитель-методист".