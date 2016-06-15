44-та артбригада отримала майже 50 тисяч гривень допомоги від райдержадміністрацій Тернопільщини

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, шефську допомогу надали адміністрації Борщівського, Бучацького, Збаразького, Підгаєцького та Чортківського районів.

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Бригада, яка налічує майже 3 тис. бійців, дислокується в Тернополі та наразі виконує бойові завдання у зоні АТО.

«Всебічна підтримка бійців, які протистоять агресору на сході України, залишається одним із найважливіших пріоритетів для Тернопільщини. Спільними зусиллями нам вдається регулярно передавати для потреб армії допомогу у вигляді харчів, ремонтних матеріалів, предметів побуту та гігієни, одягу, медикаментів тощо. Тішить, що районні адміністрації та структурні підрозділи розуміють важливість роботи в напрямку зміцнення обороноздатності країни та відповідально підходять до її виконання», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

Він зауважив, що допомогу надано в рамках угоди про шефство над бригадою.

У травні шефську допомогу передали 8 інших районів Тернопільщини, а також Департамент агропромислового розвитку та відділ сім`ї та молоді ОДА. Її загальна сума склала 116 тис. грн.