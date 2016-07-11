27-річний тернополянин після побиття дружиною опинився в реанімації.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, молода пара відпочивала разом з друзями, розпиваючи алкоголь.

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В певний момент між подружжям виникла сварка. Чоловік штовхнув дружину, але та нанесла удар у відповідь, після чого той впав. Далі 22-річна дружина ще зі всієї сили копнула його в живіт.

Потерпілий під дією алкоголю відразу не відчув болю, одна наступного дня його госпіталізували.

Медики діагностували у нього розрив тонкої кишки, чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення першої міської лікарні.

Щодо дружини відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).