27-річний тернополянин після побиття дружиною опинився в реанімації
27-річний тернополянин після побиття дружиною опинився в реанімації.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, молода пара відпочивала разом з друзями, розпиваючи алкоголь.
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В певний момент між подружжям виникла сварка. Чоловік штовхнув дружину, але та нанесла удар у відповідь, після чого той впав. Далі 22-річна дружина ще зі всієї сили копнула його в живіт.
Потерпілий під дією алкоголю відразу не відчув болю, одна наступного дня його госпіталізували.
Медики діагностували у нього розрив тонкої кишки, чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення першої міської лікарні.
Щодо дружини відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).