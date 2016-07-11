На Тернопільщині затримали чоловіка, який вкрав авто, щоб доїхати на фестиваль

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вночі 10 липня працівники управління патрульної поліції в селі Смиківці, неподалік аеропорту зупинили автомобіль ЗАЗ-110267 із пошкодженням лакофарбового покриття правої сторони.

Водій не мав при собі жодних документів на транспорт, а також перебував у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні склали два адміністративних протоколи. Водія і його товариша відпустили, а транспорт забрали на арештмайданчик.

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А сьогодні вранці до правоохоронців надійшло повідомлення про угон у ніч з 10 на 11 липня автомобіля "ЗАЗ-110267" темно-зеленого кольору. Транспорт стояв припаркований в дворі будинку на вул. Вербицького.

Піднявши протокол, правоохоронці встановили особу злодія. Чоловік у крадіжці зізнався, пояснив, що вирішив з другом вкрасти авто, аби доїхати на фестиваль "Файне місто".

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.