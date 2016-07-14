В Тернопільській області у червні найбільше подорожчали яйця та олія, подешевшали - овочі та рис

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у червні в порівнянні з травнем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 1,6%.

Зокрема овочі подешевшали на 13,5%, рис - на 4,3%, макаронні вироби- на 3,9%, молоко - на 3,6%, масло - на 0,5%.

Водночас на 6,1% подорожчали яйця, на 5,5% - оливкова олія, на 3,5% - продукти переробки зернових, на 0,8% та 0,6% - хліб та кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 5,3%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 7%, алкогольні напої – на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,1%, зокрема, одяг – на 1,4%, взуття - на 0,8%.

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У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,7%, при цьому фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 0,8%, амбулаторні послуги – на 0,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,2% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання перевезень залізничним транспортом на 3,1%, палива та мастил – на 2,5%. Разом з тим на 4,7% подешевшали транспорті засоби.

Подорожчання послуг освіти на 3,1% спричинено підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,9%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 5%.