На Тернопільщині посеред дороги повністю згорів автомобіль "Жигулі" (фото)
10:58, 18 липня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині посеред дороги повністю згорів автомобіль "Жигулі".
Фото прес-служба ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався у вихідні на автодорозі Тернопіль-Кременець Збаразького району.
Фото прес-служба ДСНС в Тернопільській області
На місце пожежу було скеровано черговий караул у складі 4-ох чоловік, який загасив пожежу.
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За даним рятувальників, вогонь цілковито знищив автомобіль.
Причини загорання та збитки встановлюються.
Фото прес-служба ДСНС в Тернопільській області
Як повідомляв УНІАН, раніше у тернополянина викрали та спалили автомобіль.
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