На Тернопільщині посеред дороги повністю згорів автомобіль "Жигулі" (фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався у вихідні на автодорозі Тернопіль-Кременець Збаразького району.

На місце пожежу було скеровано черговий караул у складі 4-ох чоловік, який загасив пожежу.

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За даним рятувальників, вогонь цілковито знищив автомобіль.

Причини загорання та збитки встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше у тернополянина викрали та спалили автомобіль.