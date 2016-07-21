На Тернопільщині за півроку виявили 4 тис. 618 необлікованих працівників. 

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, завдяки легалізації цих осіб до бюджету сплачено 1,869 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 2,968 млн грн єдиного соціального внеску.

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Загалом легалізованим працівникам було виплачено 13,452 млн грн зарплати.

За словами начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігоря Комендата, в результаті проведених заходів по області з 2 тис. 612 громадянами роботодавці оформили трудові договори.

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Загалом за 6 місяців працівники управління ДФС з метою детінізації доходів провели перевірку 2 тис. 341 суб’єкта господарської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині кількість безробітних за 5 місяців 2016 року зменшилась на 14% - до 21,6 тис. осіб.