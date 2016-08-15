На Тернопільщині відбувся історико-культурний фестиваль "Гольський FEST 2016"

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, фестиваль проходив у замку Гольських.

Гостей чекали літературно-акустичне і театральне дійства, історичні розваги, різноманітні виставки та презентації та туристичні мандрівки.

«Тернопільська область багата історико-архітектурною спадщиною і Чортків не є винятком. Саме тут розташований один із понад тридцяти замків нашого краю. Ми як тернополяни, як українці повинні пишатися цим і робити все, аби не тільки зберегти цю спадщину, але й розвивати весь історичний, культурний, туристичний потенціал Тернопільщини. Саме тому обласна адміністрація завжди підтримуватиме проведення подібних заходів. Цього року «Гольський FEST 2016» відзначився своєю унікальною концепцією – «від вчора до завтра», яка змусила гостей цього яскравого дійства побачити, що життя – це процес творення історії», - сказав голова Тернопільської ОДА Степан Барна.