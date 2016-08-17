На Тернопільщині судитимуть керівника лісгоспу, який недоплатив податків на 700 тисяч

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, директор підприємства отримував від підрядників документи про виконання ними лісозаготівельних, лісогосподарських, лісокультурних робіт та надання послуг і підписував їх, знаючи, що відомості недостовірні. Надалі недостовірні документи відображалися в бухгалтерському обліку та податковій звітності, що призвело до заниження об’єктів оподаткування.

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Таким чином впродовж січня 2011 – травня 2013 року керівник підприємства умисно ухилився від сплати податків на загальну суму понад 709 тисяч гривень.

Кримінальне провадження стосовно директора, порушене за ч.1 ст.366 ККУ (службове підроблення) та ч.1 ст.212 ККУ (умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у значних розмірах), скеровано до суду.