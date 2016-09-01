На Тернопільщині судитимуть посадовця Держархбудінспекції, який мав отримати 3-кімнатну квартиру за свої послуги

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що чиновник прийняв пропозицію від директора приватного підприємства отримати неправомірну вигоду у вигляді однієї трикімнатної квартири у Тернополі. Квартира пропонувалась чиновнику за сприяння у позитивному вирішенні результатів перевірок об’єктів будівництва, укритті виявлених порушень та незастосуванні штрафних санкцій та адміністративних стягнень або їх застосуванні у незначних розмірах, сприянні у веденні будівельної документації та у її погодженні.

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За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі, за вчинення такою службовою особою дій в інтересах того, хто пропонує неправомірну вигоду з використанням наданої влади).