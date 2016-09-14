Активісти звинувачують нового прокурора Тернопільщини у небажанні зустрічатися з громадянами

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники громадських організацій заявили на круглому столі на тему боротьби з корупцією, який провели сьогодні в облдержадміністрації за участю керівників силових структур та місцевих громадських організацій.

«Прокурор області Перч відмовляє нам у прийомі, ми були змушені викликати поліцію, оскільки йде мова про порушення законодавства. Нам пояснюють, що прокурор не проводить прийом громадян, бо він вже з нами зустрічався. Але люди знову приходять, бо їх питання не вирішене, люди отримують відписки. Прокурор повинен зрозуміти, що він підзвітний громаді, а також Генпрокурору, який дав Перчу два місяці, щоб продемонструвати якийсь результат, але ми жодних результатів не бачимо», – сказав член організації Рада бізнесу Тернопільщини Віталій Сороколіт.

Також присутні активісти висловили незадоволення тим, що Перч особисто не прийшов на круглий стіл, під час якого йому хотіли задати конкретні питання.

Відтак голова ОДА Степан Барна зініціював проведення чергового круглого столу у найближчі п’ятницю або в понеділок, аби громадські активісти таки могли поспілкуватися з прокурором.

«Я готовий підлаштувати свій графік під прокурора, раз прокурор не знайшов можливості підлаштувати свій. Але обіцяю, що зустріч відбудеться. Ми працюємо над тим, щоб у представників бізнесу та громадськості не було питань до правоохоронних органів», – сказав Барна.