На Тернопільщині колектив обласної газети погрожує страйком через наміри облради змінити їхнього головного редактора

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті видання.

У ньому сказано, що колектив редакції випадково дізнався, що завтра на сесії обласної ради стоятиме питання про призначення нового головного редактора, при чому із середовища, не пов’язаного із журналістикою.

Також в заяві наголошується, що видання перебуває на першому етапі роздержавлення комунальних засобів масової інформації.

«Відповідне бажання документально засвідчене розпорядженням голови облдержадміністрації і рішенням сесії обласної ради. Ці документи було оприлюднено на сторінках газети», – йдеться в заяві.

Ще у ній колектив газети зазначає, що на відкритих конкурсах, які проводили останнім часом для призначення керівників закладів культури, вирішальне слово у прийнятті рішень було за колективами.

«Так визначилися з директорами у краєзнавчому та художньому музеях, драматичному театрі. Вони теж комунальні заклади. Тому колектив «Свободи» мав надію на власне вагоме слово у кадровому питанні. Як тільки журналісти випадково дізналися про критичну ситуацію, колектив одноголосно(!) підтримав нинішнього керівника Михайла Лисевича і засвідчив це особистими підписами», – підкреслюють працівники газети.

Відтак колектив заявив про готовність використати будь-яку можливість всіма доступними і законними засобами та методами відстоювати своє право обирати керівника.

«Якщо нашу позицію не буде почуто, колектив залишає за собою право протестного страйку. Про свою умову ми попередили і керівництво обласної ради», – сказано в заяві.

При цьому працівники редакції висловили готовність протестувати, не отримуючи заробітної плати і повернути виділені обласною радою гроші за час страйку.