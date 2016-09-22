Тернопільська облрада закликала Київ продовжити мораторій на продаж земель та відновити спецрежим ПДВ для сільгоспвиробників

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо врегулювання ситуації в аграрній галузі, прийнятому на сьогоднішній сесії облради.

За нього проголосували 48 із 51 присутніх депутатів, 3 не голосували.

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У зверненні зазначається, що обмеження спецрежиму податку на додану вартість з 1 січня 2016 року різко вдарило по економіці малих і середніх сільськогосподарських підприємств Тернопільщини, вимивши велику частку їх обігових коштів, та ускладнило ведення бухгалтерського обліку.

«У минулі роки повернення коштів на спецрахунки господарствам області було значним. У 2013 році на спецрахунках акумулювалось 250 млн грн, у 2014 – 460 млн грн, у 2015 – 948 млн грн, а за 8 місяців 2016 року – тільки 10 млн грн. У поточному році товаровиробники області втратять понад 600 млн грн обігових коштів», – сказано у зверненні.

Депутати вказали, що у результаті податкових новацій фіскальне навантаження в Україні на гектар землі в обробітку зросло у 41 раз і вперше за 15 років розпочався спад в аграрній галузі.

«Замість очікуваних 20 млрд грн надходжень до державного бюджету України від сільськогосподарського товарного виробництва у цьому році заледве зібрано близько 3 млрд грн.

Виробничників лихоманять нестабільність національної валюти, обмеження доступу до кредитних ресурсів, неврегульованість земельних відносин. Ініційоване запровадження ринку обігу сільськогосподарських земель може стати причиною масового знеземелення селян, руйнування виробничих відносин на селі, банкрутства великої кількості малих і середніх господарств», – застерігають депутати.

Відтак облрада закликала керівництво держави відновити на законодавчому рівні спеціальний режим оподаткування ПДВ сільськогосподарських товаровиробників, який діяв до січня 2016 року, та заборонити застосування до суб'єктів спецрежиму сплати ПДВ фінансових санкцій за допущені в 2016 році помилки при заповненні податкових декларацій.

Також депутати просять продовжити на 10 років мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні і збільшити суму коштів з державного бюджету України на програму здешевлення відсоткової ставки банківських кредитів для сільгосптоваровиробників та забезпечити її фінансування.