У Тернополі внаслідок ДТП загинуло двоє людей

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, аварія сталася сьогодні близкьо 8 год на вул. Микулинецькій.

За попередніми даними, водій «Таврії», виїжджаючи із заправки, не пропустив «Фольксваген пасат».

Після зіткнення обидва авто винесло на узбіччя зустрічної смуги.

Внаслідок ДТП водій та пасажир «Таврії» на місці аварії.

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Водія «Фольксвагена» шпиталізовано зі струсом мозку, травмами коліна та кисті руки. Загрози його життю немає.

Зараз на місці аварії працює слідча група.