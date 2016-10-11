Завтра на Тернопільщину приїде віце-прем’єр Зубко
18:47, 11 жовтня 2016Тернопіль
147 0
Завтра, 12 жовтня на Тернопільщині з робочим візитом перебуватиме Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Геннадій Збуко / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у рамках візиту він відвідає Шумський район, де візьме участь у відкритті Центру з надання адміністративних послуг, огляне термомодернізовану школу у с.Сураж, де проведе урок на тему енергоефективності, ознайомиться з ходом капітального ремонту дороги у Шумську.
Читайте такожНа Тернопільщині викрили виробництво підробного алкоголю
Окрім цього Зубко зустрінеться з міськими, селищними, сільськими головами об’єднаних територіальних громад Тернопільської області.
У Тернополі Віце-прем’єр-міністр огляне об’єкти, де запроваджені енергозберігаючі технології.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter