Завтра на Тернопільщину приїде віце-прем’єр Зубко

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у рамках візиту він відвідає Шумський район, де візьме участь у відкритті Центру з надання адміністративних послуг, огляне термомодернізовану школу у с.Сураж, де проведе урок на тему енергоефективності, ознайомиться з ходом капітального ремонту дороги у Шумську.

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Окрім цього Зубко зустрінеться з міськими, селищними, сільськими головами об’єднаних територіальних громад Тернопільської області.

У Тернополі Віце-прем’єр-міністр огляне об’єкти, де запроваджені енергозберігаючі технології.