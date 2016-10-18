На Тернопільщині за 9 місяців зареєстрували понад 26 тисяч безробітних

Як повідомили УНІАН в обласному центрі зайнятості, за сприяння місцевих центрів зайнятості вдалося працевлаштувати 17 тис. 469 осіб, з них 7557 безробітних, 42 переселенці, 208 колишніх воїнів АТО.

За січень-вересень 2016 року 4959 роботодавців області поінформували службу зайнятості про 25 тис. 839 вільних робочих місць та вакантних посад. Проте серед поданих вакансій лише 2,8% були із заробітною платою, що перевищує середньообласну, в той же час 11,2% — з мінімальною зарплатою. Порівняно з таким же минулорічним періодом кількість вакансій скоротилась на 5,4%. На 1 жовтня 2016-го актуальними були 2 тис. 16 вакансій, у тому числі для робітників – 1216, для службовців – 576, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 224.

Найбільшим попитом в області користувались робітничі професії: продавці, кухарі, водії автотранспортних засобів, лицювальники синтетичних матеріалів, швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, трактористи, офіціанти, оператори котельні, а без кваліфікації – прибиральники службових приміщень та підсобні робітники.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 5 безробітних, проте в окремих районах кількість претендентів на 1 вакансію була значно більша, зокрема, у Підгаєцькому та Шумському – по 34, Зборівському – 23, Козівському — 20, Кременецькому – 18.

На 1 жовтня 2016 на обліку в центрах зайнятості області перебував 9431 безробітний.

Допомогу по безробіттю отримувала 7891 особа.

Середній розмір такої допомоги з початку 2016 року зріс на 28,8% і становив 1,585 тис. грн.