У Тернополі на крадіжці спіймали жителя так званої "ДНР"

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Національної поліції Тернопільської області, зловмисник обікрав приватний будинок.

Раніше судимий мешканець міста Кіровське Донецької області у грудні минулого року звільнився з місць позбавлення волі та через кілька місяців приїхав на Тернопільщину, як він пояснив правоохоронцям, у пошуках кращого життя.

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Як встановили оперативники, зловмисник потрапив до чужого помешкання, розбивши віконну шибу на першому поверсі. У приміщенні не знайшов ні грошей, ні прикрас, тому вирішив вкрасти побутову техніку. Злодій виніс з помешкання телевізор та мікрохвильову піч. Крадене того ж дня продав невідомому чоловікові за три тисячі гривень.

Щодо затриманого розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ.