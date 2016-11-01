Біля Тернополя бус збив на смерть пішохода

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції Тернопільської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 31 жовтня в селі Біла Тернопільського району, на автодорозі Броди-Тернопіль.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Загиблий виявився жителем Тернополя. Йому було 58 років.

За словами слідчих, на ділянці дороги, де трапилася аварія, відсутнє освітлення та пішохідні переходи.

Водій на момент ДТП був тверезий. Він їхав зі швидкістю 60 км/год і в межах своєї смуги.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).