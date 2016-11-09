На Тернопільщині виділили кошти на добудову очисних споруд Микулинецької лікарні реабілітації

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення прийняла регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку при ОДА.

Під час засідання комісії було повідомлено, що при реалізації 18 проектів в області, які фінансували з Фонду регіонального розвитку, вдалося заощадити 1,43 млн грн.

«Раціональне використання фінансових ресурсів, жорсткий контроль за грошовими потоками та прозорі тендери дали змогу заощадити чималу суму, якої буде достатньо, щоб вже у цьому році завершити будівництво очисних споруд в Микулинецькій лікарні. Таким чином, ми уникнемо ситуації, коли незавершені проекти переносяться на наступний рік. Наше завдання докладати максимум зусиль, аби на Тернопільщині не виникали нові довгобуди і скорочувалася чисельність існуючих», – зазначив під час засідання комісії голова ОДА Степан Барна.

Він також підкреслив, що максимально швидке завершення будівельних та ремонтних робіт на даному об’єкті є важливим з огляду на те, що у Микулинецькій фізіотерапевтичній лікарні будуть проходити реабілітацію учасники АТО та члени їхніх родин.