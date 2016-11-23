Тернопільська міськрада виставила претензії на 2 млн грн підряднику, який не впорався з прибиранням снігу в місті

Як повідомив УНІАН начальник відділу технагляду Олег Вітик, зокрема за те, що на вулиці міста не було вивезено обумовлену в технічному завданні кількість техніки, підрядник має сплатити 450 тис. грн.

Ще 1,59 млн грн підряднику нарахували за ненадані послуги, які за них виконали підрядні організації.

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Також в міськраді прийняли рішення, що відтепер договори на зимове прибирання міста укладатимуть з кількома підрядними організаціями, відповідно розділятимуть і території прибирання міста.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі після снігопаду 13 листопада було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.

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Виявилося, що фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт, не маючи достатньо техніки. Чиновники міськради, які би мали контролювати найняту структуру, цього не зробили.

Аби якось згасити хвилю громадського обурення, яка наростала у місті, мерія запровадила безкоштовний проїзд у тролейбусах міста з 15 по 17 листопада, а згодом пообіцяла компенсувати витрати на лікування травмованим.

Учора подав у відставку начальник управління ЖКГ Тернополя Микола Лесів.