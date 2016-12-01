На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 44-річного велосипедиста, якого збив автомобіль

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора у Збаразькому районі.

Встановлено, що водій автомобіля "Опель Вектра" не вибрав безпечної швидкості та допустив наїзд на велосипедиста, який їхав у попутному з авто напрямку.

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Потерпілий потрапив до реанімації. У нього медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс, забої та травматичний шок.

У водія проведено забір крові для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).