Госпіталізовано 45-річного тернополянина, якого на пішохідному переході збив рейсовий автобус
10:57, 05 грудня 2016Тернопіль
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Чоловіка, переходив проїжджу частину в межах регульованого пішохідного переходу, збив водій автобуса "ЗАЗ IVAN".
Фото прес-служба ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилося на перехресті вул. Руська та Хмельницького.
Чоловіка, переходив проїжджу частину в межах регульованого пішохідного переходу, збив водій автобуса "ЗАЗ IVAN".
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Автобус поміщений на арештмайданчик. Потерпілого госпіталізовано в реанімаційне відділення міської лікарні з політравмою, тупою травмою живота, закритою черепно-мозковою травмою та забоєм мозку.
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