Госпіталізовано 45-річного тернополянина, якого на пішохідному переході збив рейсовий автобус

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилося на перехресті вул. Руська та Хмельницького.

Чоловіка, переходив проїжджу частину в межах регульованого пішохідного переходу, збив водій автобуса "ЗАЗ IVAN".

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Автобус поміщений на арештмайданчик. Потерпілого госпіталізовано в реанімаційне відділення міської лікарні з політравмою, тупою травмою живота, закритою черепно-мозковою травмою та забоєм мозку.