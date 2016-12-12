На Тернопільщині відкрили новий водогін ціною 5,3 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з них 4,5 млн грн надійшло від Фонду регіонального розвитку, 821 тис. грн виділили з місцевого бюджету.

Новий водогін забезпечить водою третину території міста, яка користувалася криницями, однак останнім часом зіткнулася з проблемою відсутності води у посушливі місяці.

Начальника управління капітального будівництва Тернопільської ОДА Віктор Кузяк зазначив, що водогін у Борщеві – один із 53 проектів, які реалізовуються на Тернопільщині цього року за рахунок коштів ФРР.

«На цьому і на більшості об’єктів працюють наші місцеві підрядники. Позитив від цього в тому, що «свої» так чи інакше будуть сумлінно виконувати роботи. З іншого боку – занятість на подібних об’єктах будівництва та реконструкції – це робочі місця для наших краян», – зауважив Кузяк.

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Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час відкриття водогону позитивно оцінив виконані роботи.

«Ми контролювали хід робіт. Цю практику – коли я, мої заступники, керівники структурних підрозділів особисто виїжджають на об’єкти, контролюють хід робіт ми запровадили і будемо продовжувати. Це потрібно для того, щоб той ресурс, який отримує область, використовувався ефективно. Кожна гривня, вкладена в ремонт, реконструкцію, будівництво має бути відчутною місцевим жителям», – наголосив Барна.

За його даними, загалом на проекти, що мають соціальне спрямування та покращують інфраструктуру на Тернопільщині, у 2016 році спрямовано майже 300 млн грн.