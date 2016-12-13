На Тернопільщині більше 5 тисяч учасників АТО вже подали заяви на отримання землі

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, станом на 13 грудня надано 4 тис. 588 дозволів на розробку проектів землеустрою для відведення земель загальною площею 2,553 тис га.

Військовим передадуть 1 тис. 442 ділянок (2,269 тис. га) для ведення особистого селянського господарства. Ще 1 тис. 862 учасників АТО отримають 187 га земель для зайняття садівництвом, 1 тис. 284 збудують житлові будинки на площі більше 96 га.

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У власності військовослужбовців вже знаходиться 2 тис. 438 земельних ділянок. Їх загальна площа складає 975 га.

Територіальні органи Держгеокадастру спільно з органами місцевого самоврядування Тернопільщини оновили перелік земель, які можуть бути передані учасникам АТО. Наразі зарезервовано земельні масиви загальною площею 5 тис. 536 га.