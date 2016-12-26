На Тернопільщині шахрай завдав людям збитків більше 12 тисяч гривень, видуривши комп'ютери

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, шахрай в обидвох випадках діяв за однаковою схемою.

Він телефонував по оголошенню на сайті «ОЛХ», домовлявся про зустріч, потім, оглянувши товар, пропонував купити його з допомогою картки. Покупцям приходило СМС про отримані кошти, вони віддавали товар.

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При цьому ні 20-річний житель Бережан, ні 19-річний житель цього ж райцентру не помітили що СМС про надходження коштів прийшло не з банківського айбоксу, а з телефону афериста.

Відтак втратили ноутбуки вартістю 7,5 та 5 тис грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.