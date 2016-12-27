Спортсмен із Тернопільщини здобув золото на чемпіонаті України з плавання

14:57, 27 грудня 2016
Тернопіль
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Чемпіонат України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами розумового і фізичного розвитку пройшов у Кам’янську, що у Дніпропетровській області.

Спортсмен з Тернопільщини здобув золоту медаль на чемпіонаті України з плавання / Ілюстрація usf.org.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації,  серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату у класі SM - 4 виступав представник Тернопільського центру «Інваспорт» кандидат у майстри спорту України Богдан Котляр.

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У запливі на 200 м вільним стилем він зайняв першу місце.

Окрім того він продемонстрував другий результат у комплексному плаванні на 150 м  та 100 м вільим стилем.

Готувала спортсмена до змагань тренер ДЮСШІ «Інваспорт» Ольга Федчишин.

Загалом участь у чемпіонаті брали спортсмени з 22 областей та столиці.

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Теги: #Тернопіль#спорт#плавання