Спортсмен із Тернопільщини здобув золото на чемпіонаті України з плавання

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату у класі SM - 4 виступав представник Тернопільського центру «Інваспорт» кандидат у майстри спорту України Богдан Котляр.

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У запливі на 200 м вільним стилем він зайняв першу місце.

Окрім того він продемонстрував другий результат у комплексному плаванні на 150 м та 100 м вільим стилем.

Готувала спортсмена до змагань тренер ДЮСШІ «Інваспорт» Ольга Федчишин.

Загалом участь у чемпіонаті брали спортсмени з 22 областей та столиці.