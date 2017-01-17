На Тернопільщині планують підписувати контракти зі студентами ПТУ і одразу після навчання забезпечувати їх роботою

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив заступник голови ТОДА з гуманітарних питань Юрій Юрик.

«Ми вирішили створити в області три центри професійно-технічного спрямування – північний, центральний і південний, об’єднавши навколо них усі навчальні заклади цього профілю. В ідеалі також має бути замовлення на тих спеціалістів, які потрібні в області. Тут має бути діалог і з підприємцями, і з профспілками, громади теж можуть сказати своє слово. Тобто, якщо в області необхідно 15 зварювальників, то ми їх навчаємо, фінансуємо спільно з підприємцями чи громадами. При вступі студенти підписують контракт, а при закінчені навчання вже мають гарантоване робоче місце. В противному випадку – повинні відшкодувати навчання», – описав модель Юрик.

Він додав, що подібна практика «муніципального» замовлення вже реалізовувалася у Києві зі студентами-медиками.

Юрик нагадав, що у 2016 році ситуація з профтехосвітою області була складною, оскільки фінансування ПТУ лягло на плечі місцевих бюджетів.

«Але ми вирішили проблему із зарплатами та стипендіями в цій галузі - допомогли контакти голови ОДА Степана Барни та розуміння ситуації з боку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. На область було виділено додатково 77 млн грн стабілізаційної дотації і це дало нам можливість виплатити заборгованість та покрити потребу до 2016 кінця року», – сказав Юрик.

Водночас він висловив переконання, що щороку виділяти близько 195 млн грн на профтехосвіту в області є неефективним.

Для оптимізації структури профтехосвіти і створють три центри професійно-технічного спрямування.