Телефонний шахрай видурив у тернополянки 12 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора невідомий зателефонував їй, представився працівником банку та повідомив, що з її рахунку хотіли зняти кошти.

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При цьому запропонував якнайшвидше поміняти пароль, який, мовляв, став відомий зловмисникам. Жінка повідомила чоловікові усю конфіденційну інформацію. Після цього аферист зняв з її рахунку понад 12 тис. грн.

Зрозумівши, що її обдурили, жінка звернулася в поліцію.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.