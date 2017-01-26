На Тернопільщині водії через борги по зарплаті перекрили дорогу міжнародного значення

Як повідомив УНІАН начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк, перевізники безперервно рухалися на нерегульованому пішохідному переході поблизу Збаража, утворивши великий затор на трасі.

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Протестувальники заздалегідь повідомили про проведення акції протесту органи місцевого самоврядування, пояснивши, що їм завинили зарплату за два місяці.

Для забезпечення правопорядку на місце події виїхали працівники поліції, для врегулювання ситуації приїхав також голова РДА.

Після переговорів з представниками влади люди розблокували дорогу. Однак продовжили блокувати виїзд з цукрового заводу.

Протестувальники заявили, що їх акція триватиме до виплати заборгованості.