Тернопільський перинатальний центр отримав новий автомобіль

Як повідомили УНІАНв прес-службі управління охорони здоров’я облдержадміністрації, це стало можливим в результаті плідної півторарічної співпраці з «Канадським Фондом Дітям Чорнобиля», Конгресом Українців Канади, Міжнародним благодійним фондом «Карітас України».

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Кошти на купівлю та оснащення реанімобіля сучасним обладнанням збирали українці, Які проживають в Канаді. , а також компанії «Автологістика» за доставку і технічну підготовку автомобілів до експлуатації.

Начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук зазначив, що даний автомобіль допоможе забезпечити маршрутизацію пацієнток високого ризику (а це 15-17% всіх вагітних) із найвіддаленішого куточка області до перинатального центру, де створено найкращі умови для розродження вагітних групи високого ризику, про ведення передчасних пологів, для виходжування недоношених малюків з надзвичайно малою вагою тіла.