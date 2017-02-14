У Тернополі відкрили третю поліцейську станцію

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, станція .

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Керівник новоствореної поліцейської станції Сергій Вишовський розповів, що тут працюватимуть двадцять співробітників: десять дільничних офіцерів, вісім оперативників кримінальної поліції і працівник ювенальної поліції. Тричі на тиждень здійснюватиметься прийом громадян.

«Поліцейські станції – це такі собі маленькі відділення поліції, щоправда, без чергових частин, але жителі мікрорайону можуть сюди звертатися з будь-яких питань, що стосуються компетенції правоохоронців», – зазначив під час відкриття керівник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

За його даними, в області загалом функціонує уже 15 поліцейських станцій, в Тернополі – три.

«Попередньо у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування нам вдалося відкрити станції на залізничному вокзалі та на території центрального ринку в Тернополі. У перспективі - відкриття відділення поліції на масиві Сонячний, яке обслуговуватиме мешканців цього мікрорайону, масивів Східний, Канада, Аляска», – зазначив Богомол.

Під час відкриття станції заступник голови ОДА Ігор Вонс подякував поліцейським, які зробили свій професійний вибір на користь захисту громадян.

«Кількість поліцейських станцій стрімко зростає по усій області: минулого року їх було відкрито 14, буквально тиждень тому з’явилася ще одна у с. Товстолуг Великогаївської громади, що у Тернопільському районі. Я впевнений, що з новою Національною поліцією в нашому місті та області знизиться рівень злочинності і містяни та гості Тернополя, як і усі жителі краю, будуть почувати себе комфортно – під надійним захистом правоохоронців», – сказав Вонс.