На Тернопільщині зафіксовано спробу доведення до самогубства 13-річного хлопця через спільноти "літаючих китів"

На Тернопільщині зафіксовано спробу доведення до самогубства 13-річного хлопця.

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Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол, 20 лютого хлопцеві в соцмережах прийшло запрошення вступити в одну із груп, які називають себе «літаючими китами».

«Дитина прийняла запрошення і одразу отримала як текстові, так і відеоповідомлення із завданнями. На відео дві дівчинки розповідали про важке життя. В кінці вони запропонували вирізати на руці кита. У наступному завданні житель області мусив спричинити собі ножем глибокі тілесні ушкодження на руці. Отримав він і наочну рекомендацію, як саме це робити. Юнака даний квест злякав і він вийшов з групи», – розповів Богомол.

Зараз правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу в навчальних закладах щодо небезпеки даних груп, які активізувалися останнім часом з метою доведення дітей до самогубства. Учасникам таких груп пропонують “квести”, усі завдання пов'язані з каліцтвом або болем. Фінальне завдання – покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online.

Правоохоронці не виключають, що відеофайли, які пропонують дітям, можуть містити елементи гіпнозу.

«Хлопчик розповів, що у дівчат на відео періодично мінявся колір очей. Окрім цього неповнолітній не пам'ятає, як саме вирізав на тілі малюнок. Ми переживаємо за те, що не всі діти можуть бути стійкими до гіпнозу та людей, які з ними спілкуються через інтернет-мережу. Тому звертаємося до батьків стежити за школярами, особливо молодшого шкільного віку, перевіряти групи у соцмережах, друзів та онлайн-чати», – каже Богомол.

За даними начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, в Україні вже зафіксовані випадки самогубств дітей, які виконували «квестові завдання».

За фактом першого інциденту на Тернопільщині із спробою довести до самогубства 13-річного хлопця відкрито кримінальне провадження за ст. 120 ККУ (доведення до самогубства).