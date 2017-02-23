Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала обладнання, придбане у рамках акції "Серце до серця – 2016"

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зокрема сьогодні лікарні було передано шприцевий інфузійний насос «Перфузор Компакт», пульсоксиметр/монітор, додатковий дитячий датчик SPO2 до пульсоксиметра, шприц «Перфузор». Діагностика та лікування дітей області цим обладнанням здійснюватиметься безкоштовно.

Як розповів начальник відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний, збір коштів на дане обладнання тривав з 4 по 24 квітня 2016 року. Акція проводилась відділом сім’ї та молоді облдержадміністрації спільно з представництвом Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».

В області було зібрано 141 тис грн. Загалом до збору коштів долучилися близько 500 волонтерів. Це учні шкіл, студенти, члени молодіжних та дитячих громадських організацій.

50 кращих волонтерів акції влітку мали змогу взяти участь у сплавах річкою Дністер та відвідати музичний фестиваль «Вудсток-Україна - 2016», який пройшов наприкінці липня 2016 року біля замку «Свірж» на Львівщині.

«Ми приділяємо особливу увагу розвитку медичної сфери нашої області. Для нас було, є і буде пріоритетом покращення якості надання медичних послуг. Так, у 2016 році ми спрямували кошти з державного, обласного та місцевого бюджетів на ремонт і реконструкцію закладів охорони здоров`я. Але не менш важливим є придбання якісного медичного обладнання. Загалом, у в рамках акції «Серце до серця» в Україні зібрали більше 4 млн грн. Приємно, що жителі краю не залишилися осторонь і зробили свій внесок у цю добру справу», – сказав під час вручення обладнання голова ТОДА Степан Барна.

Начальник управління охорони здоров'я Володимир Богайчук зауважив, що це реанімаційне обладнання дасть змогу ефективніше допомагати новонародженим та дітям. Для прикладу, щоб вигодувати недоношених немовлят їм цілодобово вводять харчові суміші за допомогою перфузорних приладів. Таким чином, вдається рятувати немовлят вагою до кілограма.

Головний лікар КУТОР «Тернопільська обласна комунальна клінічна дитяча лікарня» Григорій Корицький від імені колективу, діток, які перебувають у реанімаційному відділенні та їхніх батьків висловив вдячність координаторам та усім, хто долучився до даної акції.