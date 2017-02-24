На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження щодо викладача ПТУ, який бив учня палицею (відео)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронці оперативно відреагували на відео, яке з’явилося в Інтернеті.

Зняв відео один з вихованців Шумського професійно-технічного училища на телефон.

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За даними начальника відділу ювенальної превенції обласного управління Нацполіції Петра Тиховича, правоохоронці одразу відреагували на дане відео, у ПТУ поліцейські з’ясували всі деталі інциденту.

Викладач пояснив, що у такий спосіб намагався виховувати учня.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ст. 126 ККУ (побої та мордування).