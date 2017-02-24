На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження щодо викладача ПТУ, який бив учня палицею (відео)
21:31, 24 лютого 2017Тернопіль
191 0
На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження щодо викладача ПТУ, який бив учня палицею.
Викладач пояснив, що у такий спосіб намагався виховувати учня / 112.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронці оперативно відреагували на відео, яке з’явилося в Інтернеті.
Зняв відео один з вихованців Шумського професійно-технічного училища на телефон.
Читайте такожУ Харкові за підозрою у вбивстві 6-річної дівчинки затримали її вітчима
За даними начальника відділу ювенальної превенції обласного управління Нацполіції Петра Тиховича, правоохоронці одразу відреагували на дане відео, у ПТУ поліцейські з’ясували всі деталі інциденту.
Викладач пояснив, що у такий спосіб намагався виховувати учня.
Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ст. 126 ККУ (побої та мордування).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter