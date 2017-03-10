У Тернополі в реанімацію потрапив чоловік, який поранився пострілом із саморобного пристрою

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків першої міської лікарні про те, що до них із пораненням доправлений 29-річний житель обласного центру.

Поліцейським не вдалося опитати потерпілого, оскільки його одразу прооперували і на даний час він перебуває у реанімаційному відділенні.

Зі свідчень знайомого потерпілого, той поранив себе із саморобного пристрою. Цю версію підтверджують і медики, котрим пацієнт встиг пояснити походження стороннього предмета у його тілі.

Під час оперативного втручання лікарі виявили у лівій ділянці грудної клітки тернополянина металеву кульку діаметром 4 мм.

Наразі встановлюються причини та обставини отримання поранення. Подію внесено до журналу єдиного обліку.