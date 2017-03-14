У Тернополі у зв’язку з розгоном блокади у Кривому Торці скликається позачергова сесія облради

10:52, 14 березня 2017
Тернопіль
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Депутати облради розглянуть заяву, що засуджує розгін блокади у Кривому Торці.

Фото vilne.org.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, на розгляд депутатів буде винесено одне питання -  "Про заяву депутатів Тернопільської обласної ради "Про засудження силового розгону 13 березня 1017 року Редуту №3 імені добровольців 16 батальйону 58 мотопіхотної бригади блокади торгівлі з окупованими територіями".

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 березня, правоохоронці затримали 43 учасників торгової блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині.

У відповідь на це у багатьох містах України відбулися акції протесту із вимогою звільнити блокувальників. Згодом Україною прокотилась хвиля протестів через розгін блокади.

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Теги: #Тернопільська облрада#розгін блокади