На Тернопільщині на підтримку воїнів АТО у найближчі 3 роки в обласному бюджеті заклали 10 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час святкування Дня українського добровольця заявив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

«Наше завдання – щоб кожен доброволець, захисник нашої держави, був максимально забезпечений вирішенням питань соціального захисту й медичного забезпечення. Ми повинні кожному надати можливість отримати земельну ділянку, а також оздоровлення у санаторних закладах Тернопільської області», – наголосив очільник області.

За словами Барни, 68 військовослужбовців-добровольців у Тернопільській області вже отримали відповідний статус учасника бойових дій.

«Хлопці, які у лютому-березні 2014 року першими стали на захист територіальної цілісності України — всі вони добровольці. І саме з добровольців почала формуватися українська армія. Перші добровольці віддали своє життя, захищаючи рідну країну. Відновлену 44-ту артилерійську бригаду сьогодні також формують добровольці», – зауважив Барна.