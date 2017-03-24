На Тернопільщині 24-26 травня відбудеться Міжнародній інвестиційній форуму «Тернопільщина Invest – 2017».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в програмі форуму – тематичні та панельні дискусії, на яких представлять проекти щодо розвитку туризму, можливості агропромислового комплексу, успіхи об'єднаних територіальних громад тощо.

На засіданні організаційного комітету, що відбувся під головуванням очільника області Степана Барни, повідомили, що базовими містами проведення цьогорічного форуму стануть Тернопіль та Кременець

«Я хочу, щоб цей захід мав максимально практичний характер. Кожна територіальна одиниця області повинна презентувати свій потенціал, а також підготувати інвестиційні пропозиції стосовно залучення проектів альтернативних видів енергії. Це буде унікальна площадка, на якій ми зможемо продемонструвати зміни, що відбуваються в області, а також попрацювати у напрямку залучення інвесторів», – зазначив Барна.

Водночас він наголосив на необхідності максимально задіяти презентативний напрямок для залучення туристичного потенціалу у Тернопільській область.

«Минулий рік був надзвичайно продуктивним, адже понад 2 млн туристів відвідали історичні об’єкти та духовні центри на території Тернопільської області. Завдання на сьогоднішній день: ще збільшити потік іноземних туристів», – сказав Барна.