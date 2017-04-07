На відшкодування лікування в рамках програми "Доступні ліки" жителям Тернопільщии скеровано 13,6 млн грн

Активно користуватися програмою «Доступні ліки», яка передбачає адресне відшкодування державою вартості ліків для хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму й цукровий діабет II типу, закликав жителів області голова Тернопільської облдержадмінстарції Степан Барна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, після підписаного ним розпорядження, яке дало старт дії програми, жителі області зможуть отримати відшкодування на 13,6 млн грн.

«В області достатньо велика кількість людей потребує лікування й соціального захисту. Нині жителі області не мають можливості повноцінно забезпечити своє лікування, тому у цьому держава йде їм назустріч», – зауважив Барна.

За його даними, кількість зареєстрованих хворих, які потребують цієї допомоги, складає в обалсті майже 686 тис. осіб, тобто більше половини жителів області.

«З одного боку програма «Доступні ліки» має забезпечити покращення соціального захисту населення області, а з іншого – знизити відсоток смертності. Даний крок буде корисним у питаннях реалізації чергових ініціатив, спрямованих на підвищення якості рівня життя людей області», – каже Барна.

Як зазначив заступник голови ТОДА Юрій Юрик, наразі підписано угоди з 70 аптеками області, які готові брати участь у даній програмі. Приєдналися до програми й усі комунальні аптеки. Відтак, з 5 квітня жителі Тернопільщини мають можливість отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.

Для того, щоб отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки», громадяни з перерахованими вище хворобами повинні звернутися до свого лікаря та отримати від нього рецепт затвердженого зразка. З усіх питань можна звертатися на урядову «гарячу лінію» 15-45 або ж на гарячу лінію Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА за номером телефону (0352) 52-10-71.