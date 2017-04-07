На Тернопільщині рятувальники отримали 3 нові пожежні автомобілі вартістю 11 млн грн

На Тернопільщині рятувальники сьогодні отримали 3 нові пожежні автомобілі на базі шасі МАЗ вартістю понад 11 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в передачі автомобілів пожежної техніки рятувальникам та територіальним громадам Тернопільщини взяли віце-прем'єр-міністр-Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, голова ДСНС України Микола Чечоткін, голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Основне завдання в умовах децентралізації – зробити все, щоб наше життя і життя кожного громадянина в Тернопільській області було безпечним. Ми вже говоримо про створення пожежних команд на місцях, адже їхня робота буде впливати на прискорення реагування, на підвищення ефективності реагування, а також на наближення підрозділів безпосередньо до місць виникнення можливих надзвичайних ситуацій та пожеж. Зі створенням місцевих пожежних команд відбудеться формування пожежної безпеки об’єднаних територіальних громад. Тож має велике значення, що сьогодні ми передаємо пожежні автомобілі для підрозділів управління ДСНС України у Тернопільській області та сертифікати на пожежні машини для об’єднаних громад Тернопільщини», — наголосив Барна.

Пожежні автомобілі отримали 3-а пожежна частина Тернопільського району, 5-та пожежна частина Кременецького району та 8-а пожежна частина Борщівського району. Транспорт був закуплений за кошти державного бюджету.

Окрім цього для семи територіальних громад Тернопільської області були вручені сертифікати на отримання пожежно-рятувальних машин на базі ЗІЛ-130, Сертифікати отримали Байковецька ОТГ, Теребовлянська, Коцюбинецька, Озерянська, Завалівська сільська рада Підгаєцького району, Більче-Золотецька селищна рада Борщівського району, Дзвиняцька сільська рада Заліщицького району.