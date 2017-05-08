У Тернополі з 12 по 14 травня пройде п’ятий мистецький фестиваль «Ї». Як повідомили УНІАН організатори заходу, участь у ньому традиційно візьмуть найвідоміші представників сучасного літературного процесу, музиканти та художники.

В рамках фестивалю виступлять гурти Один в каное, Кімната Гретхен, KRUT, Лінія Маннергейма, Bugs & Bunny, DRUMТИАТР, EPOLETS , Республіка Паліна (Білорусь), Black Maloka, Франко’, ANDZH, BELAROOTS (Білорусь), Приходьте завтра.

На літературній сцені для гостей фестивалю свої твори читатимуть Василь Махно, Сергій Жадан, Ігор Калинець, Олександр Ірванець, Леся Мудрак, Павло Коробчук, Брати Капранови, Макс Кідрук, Юрій Винничук, Юрій Іздрик, Віталій Рыжкоў (Білорусь), Вікторія Диkобраз, Оксана Забужко, Богдан-Олег Горобчук, Марк Лівін, Катерина Бабкіна, Андрій Бондар, Маріанна Кіяновська, Дмитро Лазуткін, Олександр Смик, Ганна Осадко, Богдан Логвиненко, Володимир Рафаєнко, Мирослав Дочинець, Григорій Семенчук, Елла Євтушенко, Андрій Бондар, Ірина Мацко.

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Також передбачений лекторій за участю Романа Скрипіна та Мар’яни Савки, арт-виставка стімпанк та джанк-арт скульптур Сергія Кузнєцова, показ фільмів «Гніздо горлиці» (режисер Тарас Ткаченко), «Моя бабуся Фані Каплан» (режисер Олена Дем’яненко), «Пан Ніхто» (допрем’єрний показ стрічки режисера Олександра Фразе-Фразенка), проект «Музика сфер» від польських митців Божени Боба-Диґи та Мачея Жімки, світлодіодне шоу від театру «Metanoia», конкурс відеопоезії «МонОкль».

Для поціновувачів театру перердбачена аудіовистава "Агартха", (режисер – Ірина Фінгерова, спільно гуртом «Zukkor Zzov» ).

Фестиваль проводиться з метою популяризації сучасного українського мистецтва серед молоді.