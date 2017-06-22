На Тернопільщині посеред дороги загорілася вантажівка

Внаслідок пожежі вогнем знищено колеса причепа автомобіля, пошкоджено раму причепа.

На Тернопільщині посеред дороги загорілася вантажівка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні о 04.39 поблизу с. Максимівка, Збаразького району. За даними рятувальників, загорівся вантажний автомобіль «DAF». Внаслідок пожежі вогнем знищено колеса причепа автомобіля. Пошкоджено раму причепа. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано автомобіль.

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