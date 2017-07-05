На Тернопільщині 15-16 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру у Зарваниці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, цьогоріч проща буде присвячена молитвам за мир та цілісність України, 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

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У прощі візьмуть участь Глава УГКЦ Святослав (Шевчук), префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі та архиєпископ і митрополит Іван Девчіч із Хорватії. Організатори прощі очікують паломників з усіх областей України, зокрема мають прибути групи з Сєверодонецька, Луганська, Харкова, Кропивницького, Херсона, Вінниці, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Ходорова, Івано-Франківська, Коломиї, а також паломники із Львівщини, Волині, Рівненщини, Буковини, Житомирщини. Приїдуть паломники і з-за кордону: з Польщі, Німеччини, США та Австралії.

Представники духовенства наголошують, що участь у прощі має дуже великий вплив на все життя паломника, адже в цей період людина активізує свої духовні сили.

Також отці відзначають, що такі події об’єднують людей.

«Загальнонаціональна проща до Зарваниці – знак єдності всієї нашої Церкви, нашого народу. Тепер часто говорять, що в Україні є запит на єдність. Проща має за мету саме єдність», – зазначив синкел з питань стратегії розвитку Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Віталій Козак.

15 липня відбудеться онлайн-трансляція зустрічі Блаженнішого Святослава із молоддю, а також трансляція вечірнього богослужіння та походу зі свічками, а 16 липня – онлайн-трансляція архиєрейської літургії.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку участь у Всеукраїнській прощі беруть десятки тисяч паломників.