На Тернопільщині у першому півріччі товарообіг збільшився на 23% і перевищив $ 315 мільйонів

На Тернопільщині у першому півріччі товарообіг збільшився на 23% і склав 315,4 млн дол. США.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, зокрема імпортовано товарів на суму 164,7 млн дол. США, що більше на 28% від минулорічного показника. На 17% зросли обсяги експортних операцій і становлять 150,7 млн дол. США.

Уу січні-червні працівники Тернопільської митниці ДФС оформили 14 тис. 294 митні декларації, в тому числі 9 тис. 102 – імпортні, 5 тис. 190 – експортні декларації та дві оформлено в митному режимі транзит. Це на 36% більше за шість місяців минулого року. При цьому забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

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Станом на початок липня на обліку у Тернопільській митниці ДФС перебувало 1321 суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 78 країнами світу. Традиційно перші позиції займають Польща (53,7% від усього товарообігу), Німеччина (10,6%), Білорусь (4,5%), Італія (3,6%) та Великобританія (2,9%)

У географічному розрізі найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Польщі (46,6% від усього імпорту), Німеччини (18,3%), Італії (5,1%), Великобританії (4,8%), та Чехії (1,9%).

Експорт товарів (за вартістю) здійснювався до таких країн Європейського співтовариства, як Польща (60% від усього експорту), Німеччина (2,6%), Нідерланди (2%) та до таких країн-учасниць СНД, як Білорусь (12,6%) і Казахстан (2,2%).

Здебільшого експортували електроустаткування (44,7% від загальної частки експортованих товарів), м'ясо яловичини (9,7%), олію рослинного походження (5,8%), білкові речовини (казеїн технічний) (4,6%), насіння і плоди олійних рослин (4,5%), інші товари (30,7%).

А серед імпортованих товарів переважали електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) (32,2% від загальної частки імпортованих товарів), транспортні засоби (14,4%), механічне обладнання (13,6%), полімерні матеріали (10,7%), риба (4,2%) та інші товари (24,9%).