На Тернопільщині викрили чоловіка, який поштою надсилав спирт для незаконного виготовлення алкогольних напоїв

На Тернопільщині викрили чоловіка, який поштою надсилав спирт особам, які займаються незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, чоловік регулярно надсилав спирт, користуючись послугами служби кур’єрської доставки.

Отримавши інформацію про чергове оформлення вантажу зі спиртом, правоохоронці призупинили його відправку.

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У ході слідчих дій, санкціонованих судом, вилучено майже 2,5 тис. л спирту. Якщо б вилучений працівниками податкової міліції спирт потрапив у незаконне виробництво, то його було б достатньо для виготовлення майже 12 тис. пляшок горілки, а втрати бюджету від ненадходження акцизного податку перевищували б 300 тис. грн.

Триває досудове розслідування.