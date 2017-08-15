На Тернопільщині встановили хрест на місці загибелі керівника районного проводу УПА

У Кременецькому районі на місці загибелі одного із останніх керівників Кременецького районного проводу УПА Федоса Трофимлюка встановили дубовий хрест. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, встановлення пам’ятного знаку ініціювало районне товариство “Просвіта”.

«На прикладі тих, хто втілював ідею незалежності та боровся за суверенну державу протягом ХХ століття, тих, хто не відступив від ідеалів Є. Коновальця, С. Бандери та А. Мельника, ми повинні вчити наше підростаюче покоління. Історію творять особистості, ми повинні пам’ятати їх. Хочу висловити слова вдячності всім, хто долучився до відзнаки героєві», – сказав під час урочистостей голова Кременецької райради Володимир Стефанський.

Довідка УНІАН. На Кременеччині повстанські загони під час національно-визвольних змагань 1940-1950 рр. діяли досить активно до 1951 року. Один із загонів очолював районний провідник Федос Петрович Трофимлюк, позивний «Орел». Народився він в с. Кімната 1917 року. Трофимлюк загинув 20 березня 1950 року на хуторі Воронуха.