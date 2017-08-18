На Тернопільщині розшукують малолітню дитину, яка випала з катамарана на річці Серет

На Тернопільщині розшукують малолітню дитину, яка втонула, впавши з катамарана на річці Серет. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 17 серпня о 15.32 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на річці Серет у селі Касперівці Заліщицького району зник 3,5-річний хлопчик.

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Як з'ясувалося, у воду малюк потрапив внаслідок перекидання катамарану, на якому загалом було 8 осіб.

До пошукових робіт залучили оперативну групу Заліщицького районного відділу у складі 4-ох чоловік, фахівців Національної поліції, працівників Борщівської рятувально-водолазної станції та місцеве населення.

Пошукові роботи продовжуються.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку серпня на водоймах потонули понад 200 осіб.