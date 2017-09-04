На Тернопільщині за літо оздоровили 55 тисяч дітей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час щотижневої відео наради з головами РДА та головами ОТГ повідомив начальник відділу сім’ї та молоді Тернопільської ОДА Ігор Чорний.

За його словами, за літній період оздоровили 785 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, понад 16 тис. дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, понад 8 тис. дітей, які перебувають на диспансерному обліку, більше 5 тис. творчих та обдарованих дітей, 1 тис. 152 дитини, чиї батьки є учасниками АТО.

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Найкращі показники по оздоровленню, як зазначив Чорний, – у Теребовлянському та Тернопільському районах, а також у Тернополі.

«Цього року вперше за останні роки досить суттєвим було фінасування. Власне, на оздоровлення дітей з обласного бюджету виділили 5,52 млн грн. За ці кошти ми змогли охопити відпочинком на 21 день 1 350 дітей пільгових категорій, частину дітей відправити на відпочинок за кордон. Значно покращилося також фінансування з місцевих бюджетів, з яких було виділено близько 3,5 млн грн. Також із 36-ти громад, 20 громад профінансували оздоровлення та відпочинок своїх дітей. Зокрема, на відпочинок із бюджетів ОТГ виділили понад 1,5 млн грн», – розповів Чорний.

За його даними, цьогоріч працювали в області діяли 406 оздоровчих закладів: 9 стаціонарних заміських оздоровчих закладів, 5 санаторіїв, понад 380 мовних таборів і табори з денним перебуванням, наметові табори та табори праці і відпочинку.