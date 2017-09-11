На Тернопільщині суд зобов’язав орендаря повернути земельну ділянку вартістю 152 мільйони гривень через несплату орендної плати

На Тернопільщині суд зобов’язав орендаря повернути земельну ділянку вартістю 152 млн грн через несплату орендної плати.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Господарським судом Тернопільської області задоволено позов прокуратури в інтересах держави про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 83,49 га, яка використовувалася господарським товариством у промислових цілях.

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Підставою для втручання прокуратури стали систематична несплата орендарем плати за користування землею та невиконання умов договору.

Рішенням суду земельну ділянку, розташовану на території Борщівського району, вартістю понад 152 млн грн зобов’язано повернути державі.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі при отриманні 600 доларів хабара затримали керівника комунальної установи.