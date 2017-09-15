На Тернопільщині затримали чоловіка, який вкрав банківську картку і зняв з неї 18 тисяч
Чоловік зізнався, що вкрав картку, коли допомагав товаришу на будівництві.
На Тернопільщині затримали 27-річного чоловіка, який вкрав банківську картку і зняв з неї 18 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, підозрюваний мешканець Чорткова зізнався, що вкрав картку, коли допомагав товаришу на будівництві. Попередньо він підгледів, як власник вводив пін-код до неї.
Відтак майже місяць чоловік використовував картку для своїх потреб, загалом зняв з неї 18 тис. грн.
Читайте такожВ Одеській області чоловік відкрив стрілянину по грабіжнику
Врешті власник виявив пропажу й звернувся в поліцію.
Щодо крадія відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (крадіжка) та ст. 357 (викрадення офіційних документів (банківської картки) ККУ.
Раніше у Львові грабіжник-невдаха застряг у вентиляційному вікні.