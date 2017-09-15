На Тернопільщині затримали чоловіка, який вкрав банківську картку і зняв з неї 18 тисяч

На Тернопільщині затримали 27-річного чоловіка, який вкрав банківську картку і зняв з неї 18 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, підозрюваний мешканець Чорткова зізнався, що вкрав картку, коли допомагав товаришу на будівництві. Попередньо він підгледів, як власник вводив пін-код до неї.

Відтак майже місяць чоловік використовував картку для своїх потреб, загалом зняв з неї 18 тис. грн.

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Врешті власник виявив пропажу й звернувся в поліцію.

Щодо крадія відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (крадіжка) та ст. 357 (викрадення офіційних документів (банківської картки) ККУ.

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